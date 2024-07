Eröffnung des „Asphalt-Festivals“ Verschwörung mit festkochenden Kartoffeln

In einer Selbsthilfegruppe taucht, stellvertretend für alle Zuschauer, die junge Frau Johanna auf und stellt bohrende Fragen. Sie selbst will das Klima mit einer radikal umweltschonenden Lebensweise retten. Längst hat sie in ihrem Haushalt alles entfernt, was auch nur andeutungsweise einer schädlichen Emission verdächtig ist: „Das Geschirr spüle ich mit dem lauwarmen Wasser aus meiner Wärmeflasche“. Dann aber driftet ihr Bruder irgendwie ab, und bei der Suche nach den Gründen trifft Johanna (gespielt von der Schauspielerin Julia Dillmann) auf eine exotisch anmutende Welt alternativer Lebensideen.