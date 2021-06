Kunstaktion im Grafenberger Wald : Waldspaziergang durch die Kunst

Der diesjährige „Artwalk" im Grafenberger Wald führte zu 21 Kunstspots. Da die Veranstaltung nicht öffentlich angekündigt werden durfte, entstand zum Ausgleich ein Film, der den Parcours später veranschaulichen wird.

Natur in Düsseldorf : Waldbaden in Gerresheim für einen guten Zweck

Lukrezia Krämer, Absolventin der Kunstakademie Düsseldorf, fand eine Nische hinter einem quer liegenden, durch Ausbuchtungen skurril geformten Baumstamm. Dort hingen ihre drei mit Tusche bemalten Tücher aus Seide und Baumwolle und wiegten sich im Wind. „Mir ging es darum, den Geist der Landschaft in den Fahnen festzuhalten", sagt sie. „Sie schimmert durch, weil der Stoff transparent ist. So entsteht eine Einheit."

An der zum Kopfsprung ansetzenden „Springerin", die eine spezielle Art von Waldbaden symbolisiert, ist alles Natur pur. Anne Wissmann verwendete Waldböden aus Düsseldorf und ihrer Heimat Bersenbrück und fügte sie formend mit Kleister zusammen. Das macht ihre mit Stäben 40 Zentimeter im Boden verankerte Figur standfest, wenn auch nicht wetterfest. „Sie löst sich auf und wird wieder eins mit der Umgebung", beschreibt die Künstlerin, die selber ebenfalls Freude an dynamischen Kopfsprüngen hat. Uscha Urbainski schlägt mit einer komplizierten Konstruktion aus Bambus eine Brücke vom Hauptweg in die Natur. „Damit verdeutliche ich die Stunde Null, in der wir uns besinnen müssen", erklärt sie. „Für meine Leonardo-Brücke war es mir wichtig, schnell nachwachsende Hölzer zu verwenden."