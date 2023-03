Art Düsseldorf Schönheit zu verkaufen

Es gibt Verwunderliches. So hat die Galerie Kicken zwar ein bedeutendes Konvolut von Fotos an den Kunstpalast verkauft, aber offensichtlich nicht alles, denn sie bietet Trinkhallen der Becher-Schülerin Tata Ronkolz weiterhin an. Stefan Sehler zeigt bei Cosar ein perfektes Gaukelspiel mit einem Wolkenhimmel als scheinbares Farbfoto. Tatsächlich hat der Schelm die Schäfchenwolken aus bloßer Watte auf eine Glasplatte gelegt, mit Himmelblau aus der Spraydose überzogen und anschließend die Watte abgenommen, um die freien Stellen weiß zu pinseln. Viel Humor beweist Tony Cragg bei Buchmann mit einem tonnenschweren Doppelkopf, wobei der kleine Kopf den großen trägt, als sei er ihm in all den raffinierten 3D-Programmen zu Kopf gestiegen.