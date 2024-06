Architektur-Ausstellung an der Hansaallee Düsseldorf Farbe ist manchmal unberechenbar

Kein Wunder angesichts des Themas der Ausstellung, die der Kölner Architekt Martin Sinken als Kurator in Szene gesetzt hat. „380–780 nm. Farbe in Architektur und Stadt“, so lautet der Titel der Schau, die in zwei Sektionen gegliedert ist. Der dokumentarische Teil präsentiert auf Pappscheiben, die frei im Raum hängen, Aufnahmen von Gebäuden oder Stadtteilen, deren dezidierte Farbgebung einen Prozess in Gang brachte: manchmal eine Wendung zum Guten, wenn dort, wo zuvor monochrome Betonödnis herrschte, bunte urbane Vielfalt sprießt. Meist jedoch einen Konflikt, weil Anwohner oder Verwaltungen mit Unmut auf das Make-up der Häuserwand reagieren. So der Fall beim „Bierpinsel“ in Berlin-Steglitz – 1976 als „rote Landmarke“ errichtet, will der neue Besitzer den brutalistischen Tower grün anstreichen, was sowohl den Erben der Architekten als auch dem Denkmalschutz gegen den Strich geht. Oder bei einem Wohnhaus an der Regensburger Frankenstraße – der Eigentümer, praktischerweise Malermeister, erzürnte mit seiner grellen „architecture of colour“ die Stadtverwaltung; als es den Ordnungshütern zu bunt wurde, versuchten sie vergeblich, eine Übertünchung der Fassade zu erzwingen.