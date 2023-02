„Sex and Gender“ Nackte Tatsachen im Aquazoo

Eingeteilt in drei Gruppen schlängeln sich die Zoo-Romantiker Ü18 von Süß- zu Salzwasser, an Land und in die Welt der Krabbler und Kriecher. Sandra Sevim weiß, bei welchen Tieren es besonders heiß her geht – und bei welchen eher pragmatisch. Manche machen es laut, andere sehr leise. Bei einigen dauert es mehrere Stunden, andere schaffen es in Rekordzeit: unter einer Sekunde. Krokodile sind nicht zimperlich bei der Paarung, bei Revierkämpfen unter den Männchen geht es heftig zu. Schildkröten-Männchen sind hartnäckig und verfolgen die Weibchen. Bei ihrer Jagd können die sonst so langsamen Panzertiere sogar doppelt so schnell werden wie sonst, bei der Begattung hört man sie laut stöhnen.