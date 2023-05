Elektronische und Piano-Musik Das Approximation Festival feiert den Frühling

Bisher war der Herbst die Jahreszeit fürs Approximation Festival. Es war dunkel, wenn man sich aufmachte zum Salon des Amateurs und manchmal auch in die Tonhalle in Düsseldorf, und man trug Mantel und Schal. Das Approximation verband Piano und Elektronik, Klassik und Avantgarde, Schönheit und Irritation.

Die neue Ausgabe ist anders, zumindest, was Termin und Ort betrifft. Sie findet am 18. und 19. Mai statt, und ihr Zentrum ist nun das Forum Freies Theater (FFT) am Hauptbahnhof. Ein doppelter Umzug also, der bereits vor der Pandemie angedacht war, wie Volker Bertelmann sagt, der das Festival kuratiert. Im Herbst hätten sich damals die Festivals geknubbelt, deshalb habe man ausweichen wollen. Und der neue Ort sei gewählt worden, weil es dort leichter sei, basslastige Konzerte am früheren Abend zu spielen. Im Salon des Amateurs konnte man das wegen des Spielbetriebs im angrenzenden Kom(m)ödchen mitunter erst ab 22.30 Uhr.

Bertelmann wollte möglichst viele Künstlerinnen einladen. Und er achtete auf eine gute Mischung aus Piano und elektronischen Bestandteilen. Einen composer in residence, der in und für Düsseldorf eine Uraufführung schreibt, wird es wegen des kurzen Abstands zur vorangegangenen Ausgabe Ende letzten Jahres erst 2024 wieder geben.

Jeder der beiden Abende besteht aus drei Konzerten, und immer steht am Ende ein DJ-Set, das die Brücke schlägt vom FFT zur alten Spielstätte, dem Salon des Amateurs. Denn auch dort legen Oliver Räke (Tag eins), und Frank D’Arpino (Tag zwei) regelmäßig auf. Das Programm im einzelnen: