Abschied vom iPod : Immer wieder Lieblingslieder

Der iPod hat das Musikbusiness verändert. 450 Millionen Exemplare wurden seit 2001 verkauft. Nun hat Apple die Produktion eingestellt und eine Ära beendet. Ein Abschiedsgruß.

Mein erster iPod war weiß und wunderschön. Ich kaufte ihn an einem Montag im Saturn am Alexanderplatz in Berlin. Den Rest der Woche verbrachte ich damit, ihn zu befüllen. Ich lud Musik auf meinen Computer und übertrug sie dann auf das neue Gerät. Ich tat es morgens vor der Arbeit und abends bis zum Schlafengehen, und wenn sich jemand mit mir verabreden wollte, sagte ich: „Ich kann nicht.“ Am Freitagabend besuchte ich meinen Vater. Ich zeigte ihm meinen iPod und sagte: „Das ist bestimmt auch was für dich.“ Ich hatte extra für diesen Moment ein Album von Miles Davis auf den iPod geladen. Ich stöpselte ihn per USB-Kabel in die Kompaktanlage, auf der mein Vater in der Küche Musik hörte. Leider blieb es still, denn der iPod setzte sich zurück auf Werkseinstellung und war leer. Ich wusste nicht, dass man das nicht dufte: ein Apple-Produkt mit dem Gerät eines anderen Herstellers verbinden. Wir schwiegen betreten. Mein Vater steckte sich eine Zigarette an. Dann sagte er: „Du, ich glaube, das ist doch nichts für mich.“