Beschreibungen einer großen Idee : Die Magie der Freiheit

„Die Freiheit führt das Volk an“, Gemälde von Eugène Delacroix, 1830 Foto: Louvre / Repro

In der Ukraine kämpft ein ganzes Volk verzweifelt um seine Freiheit. In Russland und anderswo wird sie mit Füßen getreten. Seit Jahrtausenden suchen Menschen zu ergründen, was sie ausmacht.

Freiheit ist etwas, was alle Lebewesen mehr oder weniger bewusst anstreben. Manchmal gerät aus dem Blickwinkel, wie lange es gedauert hat, sie zu erlangen. Dass sie keine Selbstverständlichkeit ist, das lehrt der Blick in die Welt. Unsere Auswahl von Zitaten und Aphorismen aus mehr als zwei Jahrtausenden bestätigt, wie machtvoll die Idee der Freiheit ist.

„Wer die Freiheit nicht im Blut hat, wer nicht fühlt, was das ist: Freiheit – der wird sie nie erringen“

Kurt Tucholsky (1890-1935) deutscher Schriftsteller, Journalist, Literatur- und Theaterkritiker

„Die Menschen können nicht frei werden, ohne zur Freiheit erzogen zu sein“

Henry Thomas Buckle (1821-1862), englischer Historiker

„An der Leine fängt der Hund keinen Hasen“

Aus Rumänien

„Wer seine eigene Freiheit sichern will, muss selbst seinen Feind vor Unterdrückung schützen“

Thomas Paine (1737-1809), US-amerikanischer Politiker und Publizist

„Der Körper kann eingesperrt und versklavt werden, nie jedoch der menschliche Hunger nach Freiheit“

Dalai Lama, (*1935), 14. geistiges und politisches Oberhaupt der Tibeter

„Das Geheimnis des Glücks ist die Freiheit. Das Geheimnis der Freiheit ist der Mut“

Perikles (um 500-429 v. Chr.), griechischer Politiker und Feldherr

„Freiheit ist ein stürmisches Meer. Ängstliche Naturen bevorzugen die Stille des Despotismus“

Thomas Jefferson, (1743 -1826), dritter Präsident der USA

„Kein Einzelner kann glücklich sein ehe wir es nicht alle sind, weil kein Einzelner frei sein kann, ehe nicht alle frei sind“

Richard Wagner, (1813-1883), deutscher Komponist

„Wenn du immer alle Regeln befolgst, verpasst du den ganzen Spaß“

Katharine Hepburn (1907-2003), US-amerikanische Schauspielerin

„Frei will ich sein. Meinen Jungen im Arm, in der Faust den Pflug, und ein fröhliches Herz, und das ist genug“

Detlev von Liliencron, (1844-1909), deutscher Lyriker

„Freiheit ruft die Vernunft, Freiheit die wilde Begierde“

Friedrich von Schiller, (1759-1805), deutscher Arzt, Dichter, Philosoph und Historiker

„Wisst ihr denn nicht, dass keine Gewalt den Willen der Freiheit bändigt?“

Niccoló Machiavelli, (1469-1527), italienischer Staatsmann

„Ein Stück der Freiheit ist aber damit gegeben, dass man abwechselnd gehorcht und befiehlt“

Aristoteles (384 -322 v. Chr.), griechischer Philosoph

„Die Freiheit besteht darin, nur von den Gesetzen abzuhängen“

Voltaire, (1694-1778), französischer Philosoph

„Was die wahre Freiheit und den wahren Gebrauch derselben am deutlichsten charakterisiert, ist der Missbrauch derselben“

Georg Christoph Lichtenberg, (1742-1799), deutscher Physiker und Aphoristiker

„Vögel im Käfig sprechen vom Fliegen. Freie Vögel fliegen“

Aus China

„Es gibt kein Gefühl, das von unserem Wesen so unzertrennlich wäre, als das der Freiheit“

Friedrich II., der Große, (1712-1786), preußischer König

„Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will“

Jean-Jacques Rousseau, (1712-1778), Schweizer Philosoph

„Die Welt hat nie eine gute Definition für das Wort Freiheit gefunden“

Abraham Lincoln (1809-1865), 16. Präsident der USA

„Der Mensch wird nicht frei geboren, er wird geboren, um frei zu werden“

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), deutscher Philosoph

„Wir schätzen die Menschen, die frisch und offen ihre Meinung sagen - vorausgesetzt, sie meinen dasselbe wie wir“

Mark Twain (1835-1910), US-amerikanischer Schriftsteller

„Der Mensch ist frei; aber er ist nicht mehr frei, wenn er nicht an seine Freiheit glaubt“

Giacomo Girolamo Casanova (1725-1798), italienischer Abenteurer und Schriftsteller

„Jeder will Freiheit haben, und niemand will sie geben“

Oliver Cromwell (1599-1658), englischer Staatsmann und Heerführer

„Freiheit ist nur ein anderes Wort dafür, wenn wir nichts mehr zu verlieren haben“

Janis Joplin (1943-1970), US-amerikanische Sängerin

„Das Einzige, was ich an der Freiheit liebe, ist der Kampf um sie“

Henrik Ibsen (1828-1906), norwegischer Dramatiker

„Freiheit ist immer Freiheit des Andersdenkenden“

Rosa Luxemburg (1870-1919), deutsche sozialistische Politikerin

„Jemanden mehr zu lieben als sich selbst - das ist Freiheit“

Unbekannt

„Freiheit wird nie geschenkt, immer nur gewonnen“

Unbekannt

„Wo keine Freiheit ist, wird jede Lust getötet“

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), Dichter und Naturforscher

„Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren“

Benjamin Franklin (1706-1790), Gründervater der USA

„Wer sagt: hier herrscht Freiheit, der lügt, denn Freiheit herrscht nicht“

Erich Fried (1921-1988), österreichischer Lyriker

„Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit“

Marie von Ebner-Eschenbach (1830-1916), österreichische Erzählerin

„Wer von seinem Tag nicht zwei Drittel für sich selbst hat, ist ein Sklave“

Friedrich Nietschze (1844-1900), deutscher Philosoph

„Freiheit ist das Recht, anderen zu sagen, was sie nicht hören wollen“

George Orwell (1903-1950), US-amerikanischer Schriftsteller