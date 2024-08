Günter Wand dirigiert Anton Bruckner An der Quelle der Wahrheit

INFO

CD-Box Günter Wands großartige Gesamtaufnahme aller Bruckner-Sinfonien mit dem Kölner Rundfunk-Sinfonie-Orchester ist derzeit als Box mit neun CD für 30 Euro bei der RCA erhältlich.

Konzert Bruckners 5. Sinfonie B-Dur spielen die Niederrheinischen Sinfoniker unter Leitung von GMD Mihkel Kütson in vier Konzerten: am 3. und 6. September in Krefeld (jeweils 20 Uhr) sowie am 4. (20 Uhr) und 5. September (19 Uhr) in Mönchengladbach.