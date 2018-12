Wiesenthal-Zentrum: Antisemitismus-Vorwürfe gegen eine deutsche Bank

Tel Aviv Wiesenthal-Zentrum veröffentlicht eine Liste mit den schlimmsten antisemitischen Vorfällen 2018.

(dpa) Das Wiesenthal-Zentrum hat eine Liste der nach seiner Einschätzung zehn schlimmsten antisemitischen Vorfälle in 2018 veröffentlicht. Auf Platz eins steht der US-Attentäter Robert Bowers, der im Oktober bei einem Anschlag auf eine Synagoge in Pittsburgh elf Menschen getötet hat. Die Tat des bekennenden Neonazis zeige „die Gefahren einer Gesellschaft, in der es nicht mehr tabu ist, auf sozialen Medien und in der realen Welt Hass und Intoleranz zu verbreiten“, hieß es in der Mitteilung des 1977 gegründeten Zentrums, das mit der weltweiten Suche nach untergetauchten Nazi-Verbrechern bekanntgeworden ist. Auf dem zweiten Platz steht der Führer der Bewegung Nation of Islam, Louis Farrakhan.