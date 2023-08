Verspieltes Kunstprojekt in Flingern Virtuelles Denkmäler-Köpfen

Gezielt soll das Projekt auch Ausländer und Menschen mit Migrationshintergrund einbringen. „Es ist nicht die persönliche Geschichte unserer Familie, deshalb haben wir eine ganz neue Perspektive zu dem Thema“, so Takeda. Das VR-Spiel wurde mit Veranstaltungen vor Ort am Monument verknüpft: So gab es beispielsweise an der „Meerschnecke“ eine audiovisuelle Performance vom Künstler Navid Razavi, der Paul Celans „Todesfuge“ mit Bezügen zu den Anschlägen in Hanau in die Gegenwart holte. Hans Breker, der Bildhauer hinter der „Meerschnecke“, sei ambivalent: Nach dem Zweiten Weltkrieg habe er sich zwar in seinen Arbeiten kritisch mit dem Nationalsozialismus auseinandergesetzt, jedoch habe er von diesem zuvor profitiert. „Ich interpretiere es so, dass er versucht hat, seine Vergangenheit zu verstecken“, so Razavi.