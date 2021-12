Neues Album der Antilopen Gang : Hip Hop zum Fest

Düsseldorf Die Antilopen Gang legt ihren Fans neues Album unter den Weihnachtsbaum. Die Hip Hopper starten mit eigenem Label, Sampler und Tourplänen ins neue Jahr.

Ihre Fans überrascht die Antilopen Gang (ALG) mit einem ganz besonderen Weihnachtsgeschenk: Am 24.12. veröffentlichen die Musiker ihr neues Album „Antilopen Geldwäsche Sampler 1“ auf ihrem kürzlich gegründeten eigenen Label. Ab Januar wollen ALG damit auf große Tour gehen. Im Zakk werden sie gleich zweimal auf der Bühne stehen. Die Düsseldorfer Termine am 22. und das Benefizkonzert für Frauenhäuser am 23. Januar sind allerdings bereits ausverkauft.

Als der Lockdown im vergangenen Jahr die Kulturbranche weitgehend lahmlegte, entschieden sich die Antilopen, nicht die Hände in den Schoß zu legen, sondern an neuem Material zu basteln. Die drei arbeiteten gewissermaßen im Homeoffice und schickten sich die neuen Stücke gegenseitig zu. „Statt den Kopf in den Sand zu stecken, wurden wir kreativ und haben ein rein digitales Album produziert“, sagt Koljah. „Adrenochrom“ firmierte bereits unter dem Labelnamen „Geldwäsche“. Der übrigens auf das 2013 verstorbene vierte Antilopen-Mitglied, Jakob Wich, zurückgeht.

Im Juli kamen die Jungs dann auf die Idee, die nächste Platte solle an Heiligabend herauskommen. Die Zeit war knapp, aber sie erinnerten sich an eine alte Hip Hop-Tradition und planten einen Label-Sampler. Da sie aber bislang die einzigen Künstler der Firma sind, brauchten sie „a little help from their friends“. Die Compilation vereint nun ein paar ganz besondere Perlen für ihre Fans. Jede Antilope, auch Jakob Wich, hat erstmals einen Solosong auf der Platte „Uns ist es wichtig, dass Jakob als vierte Antilope nicht vergessen wird. Die Platte ist ein schöner Anlass, ihn noch einmal mit einer unveröffentlichten Aufnahme zu würdigen“, merkt Koljah an.