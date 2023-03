Benefizkonzert der Antilopen Gang Erinnerungen an einen verlorenen Freund

Unüblich pünktlich tritt die Antilopen Gang ins Rampenlicht. Typisch deutsch könnte man meinen, auch wenn es gerade das ist, worüber sich die Jungs lustig machen. An diesem Abend soll aber das Ego zurückgestellt werden, denn der Grund dieser Zusammenkunft ist ein Tribut an NMZS, der sich am 20. März 2013 das Leben nahm. Als Benefizkonzert steht der Auftritt im Düsseldorfer Zakk im Zeichen der Suizidprävention. Die Spenden gehen an den Freunde fürs Leben e.V..