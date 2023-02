„Ant-Man and the Wasp“ Vaterpflichten im Quantenreich

Der Zauberkasten der digitalen Bildgestaltung eröffnet auch für Schauspielende im fortgeschrittenen Alter ungeahnte Möglichkeiten. Gerade erst turnte Sigourney Weaver (73) in „Avatar – The Way of Water“ im Pixel-Gewand einer siebzehnjährigen Außerirdischen auf Pandora herum. Nun werden in „Ant-Man and the Wasp“ Michael Douglas (78) und Michelle Pfeiffer (66) als veritable Actionfiguren in das sogenannte Quantenreich geschickt. Wahrscheinlich haben die beiden sich für die Szene nur in einem leeren Studio vor dem Greenscreen positioniert, während der Ventilator ihnen ins Gesicht blies. Aber im Film stehen sie mit wehendem Haar auf einem riesigen Rochen, der durch die Lüfte einer düsteren Fantasiewelt segelt – und sehen verdammt cool aus.