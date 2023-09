AnnenMayKantereit-Konzert in Köln Triumphales Heimspiel und das Rätsel um einen Tisch

„Es gibt Momente, die zu groß sind, um sie festzuhalten. Heute ist so ein Moment“, sagt der schmächtige Mann mit der großen Stimme, der in seiner kurzen Jeanshose und T-Shirt aussieht, als käme er gerade aus dem Probenraum der Schulband, die AnnenMayKantereit mal war. Ergriffen, fast ungläubig, staunend und gerührt schaut Henning May an diesem nicht nur ihn überwältigenden Abend immer wieder ins Publikum und lächelt seine Kollegen Christopher Annen und Severin Kantereit an, als wolle er sich versichern, dass er gerade tatsächlich im ausverkauften Stadion vor seiner Haustür auftritt. Für die Band, die sich zu Schulzeiten am Sülzer Schiller-Gymnasium gefunden hat, ist das Finale ihrer Tour ihr erster Auftritt im Stadion ihrer Heimatstadt – und ihr bislang größter.