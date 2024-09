Prominent besetztes Oratorium beim Düsseldorf Festival Die Metamorphose des Königs David

Die jungen Sängerinnen der Akademie für Chor und Musiktheater an der Johanneskirche (Einstudierung: Justine Wanat) hatten in ihren weißen Kleidern zwar nur kurze Auftritte, waren aber an den besonders erhebenden Momenten beteiligt wie dem Alleluja am Schluss mit seinen himmelwärts gerichteten Tonartwechseln.