Russische Sopranistin sagt derzeit häufig ab : Anna Netrebko – Krise oder nur Kratzen im Hals?

Bayreuth Die berühmte Sängerin hat schon in Salzburg eine Vorstellung absagen müssen. Jetzt hat sie Bayreuth für diesen Sommer komplett gecancelt.

Es gibt drei mögliche Erklärungen, die alle nicht vollständig befriedigen. Die erste: Netrebko ist leicht angeschlagen, konnte das in der dritten Salzburger Aufführung zwar kaschieren, wie überhaupt manche Sänger immer noch toll klingen, auch wenn sie ein Kratzen im Hals spüren. Doch in Bayreuth und seinem Publikum wollte sie sich dann doch nicht präsentieren. Dort werden Sänger schon mal gnadenlos ausgebuht, auch wenn der Gnadenlose 400 Euro für seine Karte bezahlt hat. Dieses Ticket berechtigt ihn ja nicht nur zum Besuch der Vorstellung, sondern auch zur Teilhabe an der Arena, an der Hinrichtung oder Verklärung von Künstlern. Da werden Menschen schon mal zu Cäsaren oder Henkern.