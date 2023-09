Das Album kommt im Oktober So klingt der neue Song der Rolling Stones

Nicht so toll ist hingegen das Video zum Song. Die Idee, ein Auto auf dem Sunset Boulevard fahren zu lassen und aus mehreren am Wegrand platzierten Billboards die Stones in ihren unterschiedlichen Schaffensphasen das neue Stück singen zu lassen, ist noch gelungen und liebevoll umgesetzt. Dass sich in dem roten Cabrio eine junge Frau in zu wenigen und zu engen Lederklamotten räkeln muss und die Kamera immer wieder im Kavalierschwenk ihr Dekolletee einkreist, ist hingegen unangemessen. Man möchte das bitte wirklich nicht mehr sehen. Die 25 Jahre alte Schauspielerin heißt übrigens Sydney Sweeney, man kennt sie aus den großartigen Serien „White Lotus“ und „Euphoria“. Am Rande der Pressekonferenz zur Veröffentlichung sagte sie, es habe sie sehr gefreut, fürs Video angefragt worden zu sein: „I freaked out and called my mum.“