Lesung von Andrej Kurkow im Heine-Haus Absurdes aus Kiew

Düsseldorf · In „Samson und das gestohlene Herz“ führt der Schriftsteller Andrej Kurkow den Leser in die Ukraine des Jahres 1919. Es ist bereits sein zweiter Roman, der in dieser Zeit des totalen Umbruchs spielt. Jetzt war der Autor zu Gast in Düsseldorf.

13.10.2023, 11:00 Uhr

Der Autor Andrej Kurkow las in Düsseldorf aus seinem Buch „Samson und das gestohlene Herz“. Foto: Regine Mosimann

Von Claus Clemens

Schwein gehabt. Oder besser nicht. In den verstörend wilden Zeiten der Jahre 1919/20 gab es in Kiew eine staatliche Verordnung, die aus dem „Glückstier“ eine „Pechlast“ machte. Die Bürger durften ein Borstenvieh besitzen, es auch gerne dick und rund füttern, sogar schlachten. Aber das Fleisch musste bei der Behörde abgeliefert werden. Wobei man vergessen hatte, die Bürger hierüber zu informieren.