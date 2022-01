„Polizeiruf 110“ : „Für mich ist das erst einmal ein Abenteuer“

Vincent Ross (André Kaczmarczyk, l.) und Adam Raczek (Lucas Gregorowicz) sind die Ermittler im "Polizeiruf 110" aus Brandenburg. Foto: dpa/Thomas Ernst

André Kaczmarczyk ist der Neue im „Polizeiruf 110“. An der Seite von Lukas Gregorowicz ermittelt er künftig in Frankfurt an der Oder. Im Interview spricht er über die künftige Rolle, sein Selbstverständnis als Schauspieler und über seine Herkunft.

Theaterfreunde kennen André Kaczmarczyk bereits bestens: Seit 2016 ist er ein wichtiger Protagonist im Ensemble des Düsseldorfer Schauspielhauses.

Sie spielen einen sehr ungewöhnlichen Polizisten: im Schottenrock, geschminkt, offensichtlich ein Eigenbrötler, Yoga-Anhänger, Vegetarier, Psychologie-Absolvent – was schätzen Sie an der Figur?

Info Turbulenter Start in Frankfurt/Oder Sendetermin Polizeiruf „Hildes Erbe“, ARD, Sonntag, 30. Januar, 20.15 Uhr Rolle André Kaczmarczyk spielt Kriminalkommissaranwärter Vincent Ross, der noch vor seinem ersten Arbeitstag in Frankfurt/Oder in eine Mordermittlung verwickelt wird. Kaczmarczyk folgt auf Maria Simon, die die Rolle der Kommissarin Olga Lenski seit 2011 verkörperte. Theater André Kaczmarczyk gehört seit 2016 zum Ensemble des Düsseldorfer Schauspielhauses. Aktuell ist er u.a. in „Kleiner Mann – was nun zu sehen“ und als „Macbeth“. Er führte schon häufiger Regie, zuletzt das Musiktheater „Alice“, und bringt am 19. Februar „Orlando“ auf die Bühne.

André Kaczmarczyk Ich schätze seine zurückhaltende, sensible Art, sein Gespür für Situationen und Menschen. Das finde ich das Spannendste an ihm.

Konnten Sie Ihre eigenen Vorstellungen in die Figur einbringen?

Kaczmarczyk So etwas entsteht in Gesprächen mit Redakteuren, dem Regie- und dem Team aus Autorinnen und Autoren. Man diskutiert und fantasiert gemeinsam, aber es bleibt natürlich in der Hand der Autorinnen undAutoren und der Redaktion. Wo die Reise hingeht und welche Charakterzüge in den nächsten Filmen entstehen, das weiß ich nicht.

Dies ist Ihre erste Serienfigur. Ist das mehr Herausforderung oder Bürde, weil man Angst hat, auf eine bestimmte Figur festgelegt zu werden?

Kaczmarczyk Im Moment ist es erst einmal eine Herausforderung. Was sich daraus ergibt und wie das weitergeht, das weiß ich noch nicht und vertage es innerlich. Klar, die Gefahr besteht immer, dass man der ewige Polizist bleibt. Und gleichzeitig ist das für für mich momentan erst einmal ein Abenteuer. Ich mache mich da nicht verrückt. Ich habe im Theater schon so viele verschiedene Rollen ausprobiert, dass ich davor keine Angst habe.

In der Pressemitteilung zum „Polizeiruf“ steht, dass Ihre Figur „genderfluid“ wäre. Sie spielen auch auf der Bühne gerne Figuren, die sich nicht eindeutig zuordnen lassen. Was schätzen Sie an solchen Rollen?

Kaczmarczyk Ich habe mit diesem Wort meine Schwierigkeiten. Auch weil das der Versuch ist, etwas zu beschreiben oder festzumachen, was ambivalent und nicht mit einem Wort zu beschreiben ist. Ich schätze, dass es ein Topos des Theaters ist. Das Spiel mit dem, was wir als männlich oder weiblich lesen, das Hin- und Herschwenken zwischen den Welten amüsiert mich, es macht mir in erster Linie Freude. Da gibt es ein großes Spannungsverhältnis, sowohl zwischen den einzelnen Schichten dieser Figur, zwischen ihr und den anderen Figuren als auch zwischen dem Publikum und dem, der spielt. Warum mich das fasziniert, weiß ich nicht. Aber es stellt sich auch die Frage, warum Prince so faszinierend ist, oder David Bowie, die genau auch auf diesem dünnen Grat wandelten.

Sie inszenieren jetzt „Orlando“ am Düsseldorfer Schauspielhaus, in dem ein Mann nach einem Traum aufwacht und eine Frau ist. War das Ihre Wahl?

Kaczmarczyk Ja, das war mein Vorschlag, mein Wunsch. Da findet sich das Genderthema auch wieder. Gleichzeitig gibt es darin auch ganz andere Themen. Vielleicht bin ich da auch zeitgeistig, ohne dass ich mich als einen Vorkämpfer sehen würde. Ich finde es spannend, dass heute Frauen Männerfiguren spielen und umgedreht. Dass sich dieses starre System auflöst oder neu erfinden kann, gibt uns allen Anregungen und macht Spaß. Ich sehe in „Orlando“ aber ganz viele andere Themen, die nichts mit Geschlecht oder Sexualität zu tun haben. Darin geht es auch um die Frage: Wie werde ich ein Künstler, wie werde ich eine Dichterin? Wieso werden wir in eine Form geworfen und müssen darin unsere Leben bestreiten?

Gibt es in dem Stück auch Musik?

Kaczmarczyk Ja, wir haben eine Band, drei Musiker und eine Sängerin, mit denen ich bei „Jeff Koons“ schon einmal zusammengearbeitet habe. Die Schauspieler singen bisher nicht. Das ist ein sehr musikalisches Buch, das bot sich an. Ich arbeite gerne mit Musik. Sie wird aber nicht historisch, sondern eher sehr elektro-lastig.

Sie führen zunehmend Regie. Ist das die Richtung, in die Sie gehen wollen? Und welche Vision verfolgen Sie dabei?

Kaczmarczyk Es gibt für mich verschiedene Pfade, die parallel laufen. Ich würde nicht sagen, dass ich nicht mehr Schauspieler sein will. Mir macht es Freude, eigene Projekte zu entwickeln und mit den Kollegen und Kolleginnen zu erarbeiten. Das ist etwas, das sich entwickelt, aus einer Lust heraus, nicht unbedingt nach einem Plan.

Ich habe gelesen, Sie könnten sich auch vorstellen, Intendant zu werden?

Kaczmarczyk Ach, das habe ich einmal so gesagt. Aber ja, warum nicht? Ich möchte das nicht als Vollzeitberuf machen und auch nicht alleine, aber das könnte viel Freude machen.

Zurück zum Polizeiruf: Er spielt ja an der deutsch-polnischen Grenze. Ihr Name ist auch polnisch. Welche familiären Bindungen haben Sie nach Polen?

Kaczmarczyk Mein Vater kommt aus Polen. Ende der 60er Jahre ist seine Familie in die DDR emigriert und Ende der 80er Jahre in die Bundesrepublik gegangen. Meine Eltern haben sich in Thüringen kennengelernt, eine kurze Beziehung. Mein Vater ist in den 90er Jahren wieder zurück nach Polen gezogen. Es gibt also Verbindungen. Ich war immer wieder dort, als Kind und als Erwachsener.

Sprechen Sie polnisch?

Kaczmarczyk Nein, nicht nennenswert.

Sie sind ja im Osten aufgewachsen und erst seit 2016 im Westen. Hat das noch eine Bewandtnis, merkt man noch Unterschiede, oder ist das mittlerweile alles egal?

Kaczmarczyk Nein, für mich nicht. Aber das ist meine Perspektive. Ich gucke seit einiger Zeit besorgt in die Gegend, woher ich komme. Da gibt es ein anderes Verhältnis, etwa zum Thema Impfen oder zur Demokratie im Allgemeinen. Ich habe das Gefühl, es spielt eine große Rolle, dass ich zu dieser dritten Generation Ost gehöre, die irgendwie mit dem Land nichts zu tun hat, dort maximal geboren wurde und in den Kindergarten gegangen ist, gleichzeitig aber daran gebunden bin. Dort gibt es viele Unterschiede, soziales Gefälle, die Altersstruktur ist viel älter, vieles ist dort anders.

Das spielt auch im Polizeiruf eine Rolle.

Kaczmarczyk Ja, und noch ein Nachtrag: Ich lebe hier in Düsseldorf, hier im Westen, aber ich merke, die ostdeutschen Themen spielen hier nur marginal eine Rolle. Das finde ich oft etwas oberflächlich. Lange hat man geglaubt, wenn alles dort ökonomisch gut läuft, wächst das Land schon zusammen. Ich glaube, jetzt merkt man, dass das so einfach nicht ist.

Sind Sie zwiegespalten in Ihrer Haltung zum Osten?

Kaczmarczyk Ja, total. Ich rede nicht aus einer Ostalgie heraus, ich will hier nichts schlechtmachen. Ich betrachte mit großer Sorge, was im Osten passiert und frage mich, wie sich das weiterentwickelt und was das mit mir zu tun hat? Ich bin sehr zwiegespalten und verstehe vieles gar nicht mehr.

Könnten Sie sich irgendwann vorstellen, nur noch vor der Kamera zu stehen?

Kaczmarczyk Nein, dafür hängen mein Herz und mein Hirn zu sehr am Theater.

Was kann das Theater, was Film und Fernsehen nicht können?