Andcompany & Co im FFT Überleben lernen von den Ameisen

Stadtmitte · Franz Kafka ließ grüßen bei der Performance von Andcompany & Co im FFT. Das Künstlerkollektiv aus Berlin strebte mit „Global Swarming – The Science of the Antz“ die Transformation von Mensch in Ameise an.

29.01.2023, 12:02 Uhr

Szene aus „Global Swarming“ im FFT. Foto: FFT/MuTphoto

Von Claudia Hötzendorfer