Debatte über Kolonialzeit : Niederlande streiten übers Goldene Zeitalter

Foto: picture alliance / Heritage Imag/Fine Art Images Während des Goldenen Zeitalters stiegen die Niederlande zur Handelsmacht auf. Maler: Abraham Storck (1644 - 1708).

Amsterdam Das Amsterdam Museum will die Blütezeit im 17. Jahrhundert nicht mehr beim Namen nennen. Der Ausdruck ignoriere die vielen negativen Seiten wie Armut, Krieg, Zwangsarbeit und Menschenhandel. Das empfindet selbst der Premier als Unsinn.

Mark Rutte verzieht schon das Gesicht, bevor der Reporter seine Frage zu Ende gestellt hat. Ob der Ministerpräsident die Bezeichnung „Goldenes Zeitalter“ weiterhin verwenden werde, will der Journalist wissen. „Ja natürlich, was für ein Unsinn ist das?“, fragt Rutte empört in Richtung der Kamera, die auf ihn gerichtet ist. Er werde den Begriff selbstverständlich weiter verwenden, so wie bisher auch.

Rutte ist Historiker. Und die Entscheidung, die das Amsterdam Museum jüngst kundgetan hat, widerspricht dem Premier wohl so eindeutig, dass der seine Fassungslosigkeit nicht verbergen kann. Das Amsterdam Museum hat sich dazu entschieden, beim Versuch, „polyphon und integrativ“ zu sein, die gemeinsame Beschreibung des Jahrhunderts, in dem die Niederlande die Weltbühne bestiegen, aus ihren Ausstellungen zu verbannen. Künftige Veröffentlichungen würden ebenfalls ohne den Begriff auskommen müssen. Die permanente Sammlung des Museums wird vom „Niederländischen im Goldenen Zeitalter“ in „Gruppenporträts des 17. Jahrhunderts“ geändert.

Tom van der Molen, Kurator des 17. Jahrhunderts am Museum, sagte: „Das Goldene Zeitalter nimmt einen wichtigen Platz in der westlichen Geschichtsschreibung ein, der stark mit dem Nationalstolz verbunden ist. Doch der Begriff ignoriert die vielen negativen Seiten des 17. Jahrhunderts wie Armut, Krieg, Zwangsarbeit und Menschenhandel.“

Info Als die Niederlande zur Weltmacht wurden Dauer Mit dem Goldenen Zeitalter wird eine Blütezeit von rund 100 Jahren bezeichnet, in der die niederländische Republik militärisch und wirtschaftlich eine Weltmacht war. In der Kunstgeschichte gilt diese Periode als einzigartig – mit berühmten niederländischen Meistern wie Rembrandt, Johannes Vermeer oder Frans Hals. Tulpenfieber In die Zeit fällt auch das sogenannte Tulpenfieber. In dieser Periode des Goldenen Zeitalters wurden Tulpenzwiebeln zum Spekulationsobjekt. Es ist die erste gut dokumentierte Finanzblase der Wirtschaftsgeschichte.

Für Ministerpräsident Rutte ist das nicht nachvollziehbar. Das „Goldene Zeitalter“ sei ein wundervoller Begriff, was jedoch nicht bedeute, dass man nicht auch über die schlimmen Seiten dieser Geschichtsepoche sprechen könne. „Aber wir müssen nicht sagen: ,Wir haben all die Jahre den falschen Begriff benutzt‘“. Michel Rog, Sprecher der christdemokratischen Partei CDA, sagte: „Diese Namensänderung ist eine hyperkorrekte Vorstellung der Amsterdamer Elite und eigentlich zu lächerlich, um darauf zu reagieren.“

Das Rijksmuseum teilte derweil mit, es werde weiterhin den Begriff „Goldenes Zeitalter“ verwenden. Direktor Taco Dibbits sagte gegenüber dem Sender NOS: „Der Name bezieht sich auf eine Zeit großen Wohlstands. Das ändert nichts daran, dass wir die dunkle Seite davon anerkennen. Das Rijksmuseum nähert sich der Geschichte aus verschiedenen Perspektiven. Zum Beispiel eröffnen wir nächstes Jahr eine Ausstellung über Sklaverei.“ Dabei strich auch das Rijksmuseum vor einigen Jahren Begriffe wie Weib, Nigger, Kaffer, Eskimo und Hottentotten aus ihrer Kollektion. Die Besucher empfänden sie als verletzend, hieß es damals.

Derlei Diskussionen sind in den Niederlanden nicht neu. Immer wieder liefert die Geschichte des Landes den Zündstoff für Streitereien. So sollten vergangenes Jahr auch manche Namen historischer Persönlichkeiten, die am Sklavenhandel beteiligt waren oder damals Kriegsverbrechen begingen, von den Straßenschildern verschwinden. Ebenso standen die Statuen einiger Seehelden infrage. In diese Kategorie fällt auch die jährlich aufflammende Debatte über den „Zwarte Piet“, das niederländische Pendant zum deutschen Knecht Ruprecht. Der Helfer des Nikolaus wird in den Niederlanden traditionell dunkelhäutig und mit orientalischer Abstammung dargestellt. Seit 2013 mehren sich deshalb Rassismus-Vorwürfe.