Unser Buch der Woche Der Exekution entkommen

Während das Exekutionskommando auf ihn anlegt, rauscht sein bisheriges Leben noch einmal an ihm vorbei. Amélie Nothomb, in Belgien und Frankreich längst ein literarischer Superstar, sammelt Gedankensplitter und bastelt daraus ein mit bizarren Kuriositäten geschmücktes Familienporträt in politisch wirren Zeiten. Zeichnet eine Kindheit zwischen Überfluss und Entbehrung. Der Vater früh verstorben, die Mutter hoffnungslos überfordert. Sie parkt ihren sensiblen Sohn bei ihren Eltern. Um den zarten Patrick abzuhärten, wird er zu den Großeltern väterlicherseits geschickt. Die residieren in einem morbiden Schloss in den Ardennen, leben von Luft und Liebe und laben sich an den schwülstigen Gedichten des Großvaters. Der aus wohlhabenden Brüssler Verhältnissen kommende Patrick lernt in den von einer wilden Kinderschar malträtierten rustikalen Gemäuern, die sich im Winter kaum beheizen lassen, was es heißt, zu hungern, zu frieren, sich mit geistiger Nahrung zu sättigen und an rhetorischen Übungen zu erfreuen. Gern wäre er Fußballtorwart, aber die Diplomatie hat für den notorischen Grübler auch seinen Reiz.