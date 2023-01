„Exil“ am Kölner Schauspiel uraufgeführt Vernebelte Räume der Erinnerung

Am Ende tritt das Ensemble vor die Scheiben, um per Skype live mit der Mitarbeiterin einer NGO auf Lesbos und einem queeren Geflüchteten aus Uganda in einem Camp auf Samos zu telefonieren. Deren Berichte sind schockierend: Das passiert wirklich alles immer noch? Doch trotz des überraschenden, ergreifenden Endes ist „Exil“ mehr ein Herumstochern im weiten Diskursraum. Das Thema ist wohl doch noch zu nah für eine künstlerische Reflexion.