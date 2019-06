Kabarett : Der Mann in Merkels Dienstwagen

Am Donnerstag gastiert der Kabarettist Michael Frowein mit dem neuen Programm im Kom(m)ödchen.

Seit fast einem Jahrzehnt schlüpft Michael Frowin in die Rolle des Kanzlerchauffeurs. Ersonnen wurde die Figur für „Kanzleramt Pforte D“, eine TV-Politsatire. „Es reizte mich, auf diese Weise eine Nähe zur Macht zu suggerieren“, erzählt der Kabarettist. „Ich merkte dann, wie gut sich das auch auf der Bühne gut umsetzen lässt“, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Drei Solo-Programme rankten sich bisher um den Mann in Merkels Diensten.

Mit seinem jüngsten, „Der Kanzlerchauffeur ... bremst für Deutschland“, gastiert Michael Frowin am Donnerstag im „Kom(m)ödchen“, dessen Ensemble er 1991 für ein Jahr angehörte. Seine Kontakte zu Düsseldorf blieben stets erhalten. Schon wegen seines engen Freundes Martin Maier-Bode, der als Autor auch in die „Kanzleramt“-Fernsehsendung eingebunden ist.

Man brauche zwar für einen Soloabend einen langen Atem, räumt Michael Frowin ein. „Aber Angela Merkel hast mich ja auch gut gefüttert.“ Hatte er sich anfangs noch ganz an ihrer Person abgearbeitet, zielt sein Programm nun in eine andere Richtung. „Das hat sich ganz automatisch so entwickelt“, sagt er. „Ich hatte das Gefühl, es sei wichtiger, sich mit grundsätzlichen Themen zu beschäftigen, als mit den immer gleichen Politikernasen.“

Konnte er die Kanzlerin über die Jahre liebgewinnen? Oder sieht er sie heute kritischer? „Wenn ich mich auf die aktuelle Situation beziehe, in der nur wenige Politiker wissen, dass es besser ist, auch mal den Mund zu halten, bin ich schon froh, dass wir die Bundeskanzlerin haben. Nicht mit allem, was sie tut, bin ich einverstanden. Aber sie bleibt immer besonnen, was in diesen aufgeregten Zeiten von Vorteil ist.“