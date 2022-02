Musik-Jubiläen in 2022 : Als Richard Wagner nach Bayreuth zog

Das Festspielhaus in Bayreuth öffnet in diesem Sommer für den neuen „Ring des Nibelungen“. Foto: Daniel Karmann

Im Jahr 2022 begeht die Musikwelt spannende, allerdings weniger bekannte Jubiläen. Einige Feierlichkeiten gibt es sogar direkt vor unserer Haustür – an Rhein und Ruhr.

Man kann sich die großen Geburtstage und ihre imposanten Feierlichkeiten nicht aussuchen. Nehmen wir nur die Jahre 1685, 1756, 1770 – sie verbinden uns in regelmäßiger jubilarischer Wiederkehr mit den großen Komponisten Bach, Händel, Mozart und Beethoven. Daneben gibt es zahllose andere Festtage oder wichtige Anlässe, die allerdings niemand kalendarisch nachhält und auf die man erst kommen muss. Hier sind einige, die sogar uns in der Nähe berühren.

Der „Ring“ im Festspielhaus

Richard Wagner hatte zeitlebens die kühnsten Pläne – einen gewaltigen realisierte er vor 150 Jahren. Im Frühjahr 1872 zog er nämlich von Tribschen (seinem Landhaus bei Luzern in der Schweiz) nach Bayreuth und widmete alle Kräfte dem Bau seines Festspielhauses. Im Mai 1872 war Grundsteinlegung, vier Jahre später die Eröffnung mit „Rheingold“, dem Vorabend des vierteiligen „Rings des Nibelungen“. Auch in diesem Sommer wird Bayreuth für viele Musikfreunde im Zentrum der Wagner-Verehrung stehen: Es gibt den viel erwarteten neuen „Ring“ mit dem finnischen Dirigenten Pietari Inkinen am Pult und Valentin Schwarz am Regiepult. Die Premiere war eigentlich für das Jahr 2020 geplant gewesen, musste aber wegen der Corona-Pandemie um zwei Jahre verschoben werden; im vergangenen Jahr wurde am Bayreuther Hügel „Der fliegende Holländer“ gezeigt.

Die herrliche Oper „Katja Kabanova“

Im Kosmos der großen Opernkomponisten zwischen Claudio Monteverdi und György Ligeti nimmt Leos Janácek eine bedeutende Rolle ein. Er bediente sozusagen eine Variante des italienischen Verismo, die allerdings nicht Puccinis malerische Farbigkeit anstrebte, sondern eher den Ausdruck der erdigen, oft auch schrofferen Töne. Sein frühes Meisterwerk war zweifellos „Jenufa“, sein spätes war „Katja Kabanova“ – die Geschichte einer jungen verheirateten Frau, die eine lieblose Ehe durchleidet und Trost bei einem anderen Mann sucht. Ihr Ehebruch wird öffentlich, Katja sieht keinen Ausweg mehr und stürzt sich in die Wolga.

Dieses raue, ungeschönte, zutiefst ergreifende Werk war vor 100 Jahren erstmals in einem deutschen Opernhaus zu sehen (in Köln). Jetzt kommt es etliche Kilometer stromabwärts zur Premiere: Die Deutsche Oper am Rhein bringt es in ihrem Duisburger Haus am Samstag, 5. März, heraus. Die musikalische Leitung hat Generalmusikdirektor Axel Kober, die Regie liegt bei Tatjana Gürbaca, die schon mehrfach an der Rheinoper gearbeitet hat und für ihren Antwerpener „Parsifal“ zur Regisseurin des Jahres gewählt wurde.

Beethovens letzte Klaviersonate

Sie gelten als Trilogie der Vollendung, die drei letzten Klaviersonaten von Ludwig van Beethoven. Fachleute sprechen von op. 109, op. 110 und op. 111 stets mit einer gewissen Feierlichkeit, und wenn die Rede auf die Arietta, den zweiten und zugleich letzten Satz der c-Moll-Sonate, zu sprechen kommt, fallen oft Begriffe wie Ewigkeit, Blick zum Horizont, Abschied.

Pianist Severin von Eckardstein spielt Beethoven in Moers. Foto: Irène Zandel

Demnächst kann man diese grandiose Sonate, die Beethoven im Jahr 1822 schrieb, in gleich zwei Konzerten des Klavierfestivals Ruhr hören: Severin von Eckardstein (gebürtig aus Düsseldorf) spielt sie am 25. Mai in Moers, der Finne Olli Mustonen am 2. Juli in Mülheim.

Große Orchester im Radio

Für die Musikpflege in der westlichen Welt sind die großen Rundfunkorchester unentbehrlich. Sie haben die Moderne in zahllosen Uraufführungen mitgestaltet, sie haben Schätze gehoben, sie geben Konzerte in nah und fern. Eine wichtige Tradition begann im Jahr 1922: Da wurde in Manchester ein Radioorchester gegründet, das 2ZY Orchestra, das die BBC später übernahm und in BBC Philharmonic umbenannte. 100 Jahre später schauen wir gebannt nach London, wo einige Leute tatsächlich darüber nachdenken, die BBC einzudampfen. Ausgerechnet die BBC, das kritische Sprachrohr der freien Welt: Finger weg! Das animiert uns dazu, ins nahe Köln zu schauen, wo das WDR-Symphonieorchester seit einiger Zeit in Cristian Macelaru einen fabelhaften neuen Chef hat. Am 18. und 19. Februar kann man es (auch im Radio) in und aus der Kölner Philharmonie erleben, unter anderem mit der Sinfonie Nr. 3 F-Dur von Johannes Brahms. Noch ein Gedenktag übrigens: Johannes Brahms starb vor 125 Jahren.

„Fargo“-Brahms in Düsseldorf