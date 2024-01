Wie die Hose die weibliche Mode eroberte Rock und Rolle

Manche hängen am Rockzipfel. Andere haben die Hosen an. Einige tun nur so, indem sie auf „dicke Hose machen“. Wie auch immer: Althergebrachte Metaphern eignen sich vorzüglich, an dieser Stelle thematisch sogleich mit der Tür ins Haus zu fallen (um ein weiteres Bild zu bemühen): Denn es geht um Mode und Macht, um Geschlechterklischees und um den Kampf, daraus auszubrechen.