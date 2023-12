Warum der Staub Bausatz unseres Lebens ist Winzige Körnchen des Universums in uns

Wir müssen uns Gott als überaus reinlich vorstellen. Denn im Anfang von allem gab es tatsächlich – keinen Staub! Der Urknall vor mehr als 13 Milliarden Jahren kam ganz ohne aus, beschränkte sich vor allem auf Wasserstoff und Helium. Erst als die entstandenen Gasgiganten explodierten und Galaxien der sogenannten zweiten Generation entstanden, kam der Staub in unser Leben. Und das im wahrsten Sinne des Wortes: Denn in jedem Menschen sollen sich Staubpartikel vom Ursprung finden. Das hätte man früher wissen können. Sangen doch Crosby, Stills, Nash und Young in ihrem Klassiker „Woodstock“ bereits 1971: „We are stardust, we are golden / We are billion-year-old carbon.“