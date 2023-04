Konzert in der Tonhalle Alphaville mit Geigen und Trompeten

„Traummaschine“ nennt er seine Band. Und vom Traum als bestem Freund singt und spricht Marian Gold, Sänger der Synthiepop-Band Alphaville, gleich zu Beginn des Konzerts in der Düsseldorfer Tonhalle. Auf seiner gerade gestarteten „Symphonic Tour“ präsentiert er mit vierköpfiger Band und dem Filmorchester Babelsberg Klassiker wie „Big in Japan“, „Forever Young“ oder „Sounds Like A Melody“ in neuem Gewand. Es ist kein Revival und kein Comeback, sondern eine musikalische Auferstehung. Gold erfindet Alphaville neu. Zumindest die knapp zwei Dutzend Lieder, die er 2022 auf dem Album „Eternally Yours“ veröffentlicht hat und die er bis Ende Januar 2024 über 30 Mal live spielen wird.