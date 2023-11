Feiertag Allerheiligen und Allerseelen – Was ist uns heute noch heilig?

Selbst das klingt sehr nach Vergangenheit, und tatsächlich ist das Fest von Allerheiligen am 1. November und mit ihm Allerseelen nur einen Tag später im engeren Sinne ein Gedenktag. Wobei die zwei Kirchenfeste heute kaum voneinander zu trennen sind. Während am 1. November jener Menschen gedacht werden soll, die von der katholischen Kirche offiziell heiliggesprochen wurden oder deren Leben „für immer und ewig geglückt ist“ (das sind inzwischen in der römisch-katholischen Kirche mehr als 7000!), so wird an Allerseelen offiziell aller Verstorbenen gedacht. Früher stand das Fest von Allerheiligen im Zeichen besonders der Märtyrer. An Allerseelen hingegen nahm man sich jener Toten an, die im Fegefeuer litten. Festgelegt auf den 1. November wurde Allerheiligen für die Westkirche durch Papst Gregor IV. im Jahr 835. Rund 200 Jahre später etablierte sich auch der Allerseelentag – gefördert vom französischen Benediktinerkloster Cluny, das damals als Zentrum der spirituellen Erneuerung galt.