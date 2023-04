Tanztheater im FFT Romantische Liebe als Zufluchtsort

Zhukov Ich glaube, das kommt aufs Individuum an. Der Begriff der Normalität hat sich erweitert. Vielleicht sind wir aber auch in einer Phase, in der vieles neu verhandelt wird? In vielen gesellschaftlichen Bereichen finden Diskurse statt: War es wirklich früher einfacher oder besser? Menschen, die nicht zum Mainstream gehörten, hatten es früher ja sehr viel schwerer, ihr Liebesleben auszuleben. Ich hoffe, dass die Welt sich weiterentwickelt in Sachen Liebeskonzepte und Rollenvorstellungen.