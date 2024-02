Zum Tod des Politologen Alfred Grosser Ein Aufklärer als Provokateur

Schwieriger hingegen war zeitlebens sein Verhältnis zum Staat Israel. Grosser pflichtete nicht nur Martin Walser bei, der in der Frankfurter Paulskirche das permanente Erinnern an die Shoah als „Moralkeule“ bezeichnet hatte. Grosser übte auch scharfe Kritik an der Politik Israels. Das Leid der Palästinenser wurde für ihn zum Gradmesser der Kritik: „Wenn wir nicht ein Minimum von Verständnis für das Leiden der Menschen in Gaza aufbringen, wird man bei den Menschen dort auch kein Verständnis für israelische Opfer von Bombenanschlägen erwarten können“, sagte er 2010 und erklärte: An den anderen zu denken, sei eine Voraussetzung für den Frieden. Auch diese Worte sprach er in der Paulskirche, damals war er allerdings als Festredner zum 72. Jahrestag der Pogromnacht eingeladen worden – was zu heftiger Kritik führte. Grosser sei zu diesem Gedenken der falsche Redner zur falschen Zeit am falschen Ort, hieß es aus Kreisen der jüdischen Gemeinde.