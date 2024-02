Der Großpianist in der Musikhochschule Alfred Brendel lehrt Mozart

Bereits vor mehr als 15 Jahren gab Alfred Brendel, Jahrgang 1931, sein letztes öffentliches Konzert. Doch nur als Pianist begab sich der Österreicher in den Ruhestand. Als Autor und Lehrer zeigt er unermüdlich Präsenz. Durch einen glücklichen Zufall kam Brendel, der einst in der hiesigen Tonhalle oder beim Klavierfestival Ruhr bleibende musikalische Eindrücke hinterlassen hatte, zu seinem abermaligen Besuch an den Rhein: Andrej Bielow, Violin-Professor an der Robert-Schumann-Hochschule, musiziert mit Brendels Sohn, dem Cellisten Adrian Brendel, zusammen. So kam der Kontakt zur Musikhochschule zustande. Und nun hält Alfred Brendel also dieser Tage hier Vorträge und gibt Meisterkurse.