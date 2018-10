Aleida und Jan Assmann im Heine Haus

Düsseldorf Friedenspreisträger Aleida und Jan Assmann lasen im ausverkauften Heine Haus.

Es war, als ob man die Frankfurter Paulskirche in die Düsseldorfer Bolkerstraße verpflanzt hätte. Zumindest für einen Abend, als nämlich das Gelehrtenpaar Aleida und Jan Assmann zu Gast im Heine-Haus waren. Lothar Schröder, RP-Kulturchef, war am vergangenen Sonntag Zeuge der Verleihung des Friedenspreises an die Assmanns gewesen und konnte daher vergleichen: „Es ist hier so voll wie in der Paulskirche. Dort aber habe ich in den ersten Reihen neun Mal reservierte Plätze mit dem Namen Assmann gesehen. Eine auch in der Zahl beeindruckende Familie.“