Ausstellung „Two Rivers“ im NRW-Forum : Alles am Fluss

Fotografie von Joachim Brohm, entstanden 1983 an der Ruhr in Bochum. Das Bild ist in der Ausstellung „Two Rivers“ im NRW-Forum in Düsseldorf zu sehen. Foto: Joachim Brohm / VG Bild-Kunst, Bonn

Düsseldorf Die Ausstellung „Two Rivers“ im Düsseldorfer NRW-Forum vereint Bilder von der Ruhr und vom Mississippi.

Das Tolle an den Bildern von Joachim Brohm ist, dass man anfangs gar nicht so genau weiß, was man an ihnen findet. Blass und ungesättigt wirken seine Aufnahmen, Dunst liegt über vielen Bildern – irgendwie schleierhaft. Bald schon werden seine Aufnahmen der Ruhr 40 Jahre alt, sie werden nicht zum ersten Mal ausgestellt, sie sind längst berühmt. Trotzdem bleibt man stehen.

Nun sind sie im Düsseldorfer NRW-Forum zu sehen, gemeinsam mit den Bildern des US-Amerikaners Alec Soth, die dieser in den Nullerjahren am Mississippi gemacht hat. „Two Rivers“ heißt die Ausstellung, die beide Werkgruppen vereint und um andere Großtaten beider Fotokünstler erweitert.

Info Ins NRW-Forum bis zwei Uhr nachts Ausstellung „Two Rivers“ ist bis zum 7. Juli im Düsseldorfer NRW-Forum, Ehrenhof 2, zu sehen. Öffnungszeiten: dienstags bis donnerstags von 11 bis 18 Uhr, freitags von 11 bis 21 Uhr, samstags von 10 bis 21 Uhr, sonntags von 10 bis 18 Uhr. Sonderöffnung Zur „Nacht der Museen“ am 6. April ist das Haus bis zwei Uhr nachts geöffnet. Buch Zu „Two Rivers“ ist ein Katalog erschienen, herausgegeben von Ralph Goertz. Im NRW-Forum kostet der Band 25 Euro, im Buchhandel 34 Euro.

Begonnen aber hat es eben an der Ruhr, die Brohm Anfang der 1980er Jahre fotografierte. Der gebürtige Dülkener war damals ins Ruhrgebiet gezogen, um an der Folkwang-Universität in Essen zu studieren. Sein niederrheinisches Zuhause war nur 60 Kilometer entfernt, erinnert sich Brohm. Im Ruhrgebiet aber kam er sich vor wie in einer „völlig anderen Welt“.

Brohm nahm sich ein Herz und die Kamera; mit dem Apparat machte er sich auf, diese Welt zu entdecken. Besonders taten es ihm dabei die Randgebiete an, die Zwischenzonen, wie er sagt, im Geflecht der Ruhrgebiets-Städte. Entlang der Ruhr machte Brohm großartige Bilder ohne Mittelpunkt: Landschaftsaufnahmen von grünen Wiesen, parkenden VW Scirocco, picknickenden Bochumern in der Sommerhitze. Man kann suchen und finden, wonach man nicht gesucht hatte. Brohm sagt, dass für ihn ein gutes Bild ausmache, dass man wieder darauf zurückkommt. Bei seinen Bildern von der Ruhr ist das so. Den Fluss selbst sieht man, wenn überhaupt, nur im Hintergrund.

Vor einigen Jahren hatte Kurator Ralph Goertz bereits dem New Yorker Fotografen Joel Meyerowitz in Düsseldorf ein Forum gegeben und damit große Erfolge gefeiert. Nun hat er den aus Minneapolis stammenden Fotografen Alec Soth für eine Ausstellung eingeladen. Auf blau gestrichenen Wänden hat Goertz dessen Arbeiten aus der „Sleeping By The Mississippi“-Reihe mit Brohms „Ruhr“ zu einem Bilderfluss vermischt. Ist das nun Brohm oder Soth? Essen-Kettwig oder New Orleans? So rätselt man manchmal. Tatsächlich gehen die Arbeiten immer wieder eine Symbiose ein. Die Grenzen verschwimmen.

Blick in die Ferne entlang des Mississippi in Memphis, Tennessee – eine Aufnahme von Alec Soth. Foto: Alec Soth / Magnum Photos

Auch Soth war es nicht so sehr um den seit Tom Sawyer mit allerlei Projektionen belegten Fluss gelegen. Entlang des Stroms, der die USA von Norden nach Süden teilt, fotografierte er Landschaften und Menschen. Bilder unendlicher Weite treffen auf die Enge eines Motel-Zimmers in Memphis, Tennessee. Dort tat Soth eine junge Frau namens „Sunshine“ auf, die mit 14 Jahren weggelaufen war, ihren neugeborenen Sohn ließ sie bei den Eltern zurück. „Sunshine“ sieht in die Kamera, man muss ihr in die müden Augen schauen. Soth wird zuweilen als lyrischer Fotograf bezeichnet. Das Private wird poetisch.

Die Flüsse sind nur ein Bruchteil dieser sehenswerten Ausstellung, hinzukommt eine ganze Reihe von Arbeiten, etwa Bilder von Joachim Brohm aus Ohio, die dort während eines Stipendiums Mitte der 80er Jahre entstanden sind. Stadtansichten: Bilder von Wartenden an Kreuzungen und kaputten Ecken. Erstmals wird zudem die Porträt-Serie „Flash Ohio“ gezeigt, mit Blitz und Kamera habe er draufgehalten, sagt Brohm. In einer Aufnahme ist auch sein Lehrer, der Fotokünstler Allan Sekula, zu sehen.