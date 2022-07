„Gefühlte Wahrheiten“ : Jochen Distelmeyer erfindet die Sprache der Liebe neu

Der frühere Kopf der Band Blumfeld veröffentlicht sein neues Album „Gefühlte Wahrheiten“. Es ist weit entfernt davon, perfekt zu sein. Zum Glück.

Eines der besten Lieder ist „Tanz mit mir“, das aus Versatzstücken von 1970er- und 1980er-Schlager-Zitaten gewebt zu sein scheint („Spiel mit dem Feuer“, „die Nacht ist jung“), das aber dennoch tief geht, weil Distelmeyer die Phrasen in die Gegenwart holt und ins aktuelle Fühlen. „Und als wir gingen, war uns beiden klar, was es war zwischen uns / Als unsere Blicke sich fanden zur Musik“. Hinter das Wort „Musik“ hängt er ein „Yeah“. Und dieses „Yeah“ und an anderer Stelle ein „Hey“, das ist es, das macht den Unterschied. Distelmeyer singt das so, wie Roland Kaiser und die anderen damals in der „Hitparade“ sangen: mit abgespreiztem kleinem Finger am Mikrofon und einer Hand in der Hosentasche. Er meint das ernst.