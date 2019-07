Solo-Album der Paula-Sängerin : Lieder über die Liebe von Elke Brauweiler

„Freund“ heißt das neue Album der Sängerin. Es bietet sehr schönen zeitgemäßen deutschsprachigen Pop.

Pop Es ist so schwierig, über die Liebe und das alles auf Deutsch zu singen. Auf Deutsch kann man das eigentlich gar nicht, man will schließlich nicht klingen wie all die weinerlichen Jungs, die so oft im Radio gespielt werden. Gerade deshalb ist diese Platte so bemerkenswert, gerade deshalb hat sie viel mehr Beachtung verdient. „Freund“ heißt sie, Elke Brauweiler hat sie veröffentlicht, und wer sich nun fragt, ob er den Namen nicht kenne, sei versichert: Ja, kennste.