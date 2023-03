Neues Album „12“ Heilende Musik von Ryuichi Sakamoto

2014 wurde bei Ryuichi Sakamoto Kehlkopfkrebs diagnostiziert, er begab sich in Behandlung und galt zunächst als geheilt. 2021 kehrte der Krebs zurück, hatte bereits Darm und Lunge befallen. Als Sakamoto nach einer schweren OP heimgekehrt war, verspürte er den Wunsch, Musik zu machen, in Musik „zu baden“, wie er sagte. Er führte ein Tagebuch mit Klangskizzen, zwölf davon teilt er nun auf diesem Album. Im Dezember 2022 präsentierte er einige davon innerhalb eines Best-of-Sets in Tokio. Er streamte das Konzert und sagte vorab, dass es ein Zusammenschnitt sei, denn er habe einfach nicht mehr die Kraft, 90 Minuten am Stück zu spielen.