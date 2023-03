Neues Album „Das ist los“ Herbert Grönemeyer singt gegen die Krise an

Inzwischen heißt es bei Grönemeyer: „Und immer wieder Neuanfang / Die Welt dreht sich im Krisengang.“ Und im Lied „Der Schlüssel“: „Taumeln, Trauma / alles grau und schal / andere Farben sind noch nicht da / Normal war einmal / Übrig bleibt endloses Leid / Kälte, Tränen, eine Nullzeit.“ Er halte sich an Dingen fest, die positiv stimmten, sagt er. Wie an jener Szene, als 2015 die Deutschen die Flüchtlinge an den Bahnhöfen begrüßten. Aber heute? Er wirkt ratlos: „Es braucht den nimmermüden / oh oh oh Aufschrei / rüber in die neue Zeit“, singt er in „Oh Oh Oh“.