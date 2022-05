Aktion „Sag' s dem Papst" : Woelki stellt Reformwünsche vor

Kardinal Woelki präsentierte die Ergenisse der Umfrage in Köln. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

KÖLN Die katholische Kirche ließ Gläubige befragen. Die Ergebnisse landen beim Papst.

Von Bertram Müller

Hörbereitschaft statt Belehrung, der Abbau machtgeleiteter Hierarchie und die Akzeptanz von Diversität – dies sind Forderungen, die eine von der katholischen Kirche in Auftrag gegebene, von der externen Agentur Zebralog ausgeführte Umfrage zutage gefördert hat. „Sag‘ s dem Papst“ lautet die Devise der weltweiten Aktion. Deren Ergebnisse für das Erzbistum Köln stellte Kardinal Rainer Maria Woelki jetzt vor, bevor sie erst an die Deutsche Bischofskonferenz und dann an den Papst weitergeleitet werden.

190 Gruppen und rund 1500 Einzelteilnehmer äußerten sich in 5400 Beiträgen auf einer Online-Plattform der Weltsynode, darunter auch solche, die der Kirche fernstehen oder zu Minderheiten zählen, um die sie sich bislang nicht oder nur unzureichend kümmerte wie etwa „queere“ Menschen. Erst gegen Ende der Ergebnisliste liest man, dass Kardinal Woelkis Rückkehr in seinen Dienst als Erzbischof von Köln „mehrheitlich äußerst kritisch gesehen“ und die „Forderung von Rücktritt und Neuanfang“ erhoben werde.

Insgesamt nahmen mehr Frauen als Männer oder diverse Personen an der Umfrage teil. Die Beteiligung von Menschen unter 30 Jahren lag bei knapp 15 Prozent. Die Hauptforderungen lauten: Auflösung von Machtzentrierung in der katholischen Kirche, Überwindung patriarchaler Strukturen zugunsten des geschwisterlichen Ansatzes Jesu, Abschaffung des Pflichtzölibats, Überwindung von Doppelmoral, Ermöglichung von Predigten durch Laien, Überwindung überholter, zeitbedingter theologischer Begründungen und eine „vollumfängliche und öffentliche Aufklärung von Missbrauchsfällen“ sowie eine angemessene Entschädigung und Unterstützung Betroffener, dazu die „konsequente strafrechtliche Verfolgung und Suspendierung von Tätern und Vertuschern“.

Nicht minder aufschlussreich erscheinen die Themen, für die sich nur wenige stark machten: Man solle den Katholizismus nicht verwässern, Missionierung betreiben, den Zugang zu den Weiheämtern ausschließlich Männern ermöglichen und den Pflichtzölibat und die Form der Messe ebenso beibehalten wie die Ämterhierarchie.

Auf unsere Frage an Woelki, welche Chancen auf Umsetzung er den am Ende aus 3000 Diözesen in aller Welt zusammengetragenen Änderungsvorschlägen gebe, antwortete er zurückhaltend. Die Diskussion innerhalb der von Papst Franziskus einberufenen Weltsynode 2021 – 2023 mit dem Titel „Für eine synodale Kirche: Gemeinschaft, Partizipation und Mission“ werde im Laufe der Zeit immer engmaschiger. Ob zum Beispiel die Forderung nach dem Priesteramt für Frauen auch außerhalb Deutschlands und Europas so laut erhoben werde, dass sie auf der Vorschlagsliste für den Papst lande und sich dort durchsetze, könne er daher nicht voraussagen.