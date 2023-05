Akademie-Galerie Kunst, nimm mich mit!

Eine Künstler-Laufbahn ist ein Glücksspiel mit ungewissem Ausgang. Das wird in der Akademie-Galerie am Burgplatz deutlich, wo sich diesmal 22 Meisterschülerinnen und -schüler ein Stelldichein geben. Die einen erinnern in ihren Bildern an die Op-Art von anno dazumal, die anderen an die längst vergessene gestische Malerei. Vielfach scheinen die jungen Leute noch corona-geschädigt zu sein. Doch es gibt Ausnahmen.