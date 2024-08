Aeolus-Bläserwettbewerb in Düsseldorf Die Bläserwelt hört auf Düsseldorf

Heute lernen wir eine Abkürzung kennen, die wir gleich wieder vergessen können, die aber für eine Positionsbestimmung wichtig ist: WFIMC. Dahinter verbirgt sich die „World Federal of International Music Competitions“, also die Vereinigung der 120 weltweit wichtigsten Musikwettbewerbe. Meistens sind sie nach berühmten Komponisten oder Interpreten benannt, bei den Pianisten etwa Chopin in Warschau, Van Cliburn in Fort Worth (Texas), Busoni in Bozen, Tschaikowski in Moskau oder Géza Anda in Zürich. Man muss von einem Künstler nur sagen, er habe Warschau gewonnen, dann nicken alle ehrerbietig.