Besinnliche Zeit Die wichtigsten Antworten vor dem Beginn des Advents

In vielen Haushalten sind Adventskalender beliebt, die das Warten auf Weihnachten verkürzen sollen. Es gibt sie mittlerweile in allen möglichen Ausprägungen, ihren Ursprung haben sie im 19. Jahrhundert. Viele stellen außerdem einen Adventskranz auf. Auch in den meisten Kirchen gibt es einen solchen Kranz in der Adventszeit. „Der Adventskranz kommt wie der Adventskalender aus dem protestantischen Bereich und wurde ursprünglich nur in den Haushalten aufgestellt. Später ist er auch in die katholische Kirche übernommen worden“, sagt Dückers. In der Liturgie habe er aber keine Funktion, er sei eher als Zeichen zu verstehen.