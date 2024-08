Wenig umweltverträglich: die zehn Adele-Konzerte in München Lasset die Fans zu mir kommen

Warum auch nicht? Keine aufwendigen Aufbau- und Abbauarbeiten für die Megakonzerte in vielen Städten Europas mehr. Mit allem Logistik-Horror, den In- und Auslandsflügen der Musiker und des Teams, den langen Fahrten etlicher Monstertrucks. Als Supersupersuper-Star hat Adele vorgemacht, wie es auch ganz anders gehen könnte: mit einem sogenannten Pop-up-Stadion in München, mit zehn Konzerten für insgesamt 740 zuschauenden Fans am selben Ort. Lasset die Fans zu mir kommen, so spart der Star das Reisen. Geht doch.