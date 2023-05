Show-Gigant auf Abschiedtournee Goodbye, Elton John

Er hatte eine Strähne damals, Hit an Hit, Albumgold in Reihe, aber 1976 war plötzlich Schluss. Damals erschien „Blue Moves“, es war die erste Platte, die auf seinem eigenen Label The Rocket Record Company herauskam, und weil Elton John der Meister des Too Much ist, wollte er natürlich nicht bloß eine einfache LP zur Premiere, sondern ein Doppelalbum. Diese Platte wurde als prätentiös und aufgeblasen geschmäht. Elton John hat das gekränkt, er verweist heute noch regelmäßig darauf, wie gut er das Werk findet, auf dem man immerhin die Single „Sorry Seems To Be the Hardest Word“ findet. „Great Record“, schreibt er in seiner Autobiografie, die er sehr lakonisch, aber präzise „Ich“ betitelt hat. Und, ehrlich gesagt: Er hat recht. Große Platte.