Verabschiedung von Demis Volpi Scheiden tut weh, hier ganz besonders

Bei der Ballett-Gala „Favourite Things“ zum Abschied von Demis Volpi ist das Opernhaus bis in den dritten Rang hinauf gefüllt. Zuerst wendet sich Intendant Christoph Meyer ans Publikum. Mit Wehmut in der Stimme erinnert er an die vier wunderbaren Jahre mit dem nach Hamburg wechselnden Ballettdirektor: „Lieber Demis, Du hast Dir bei Deinem Antritt einen Boden gewünscht, auf dem sich Dinge entwickeln und wachsen können.“ Das sei ihm trotz des erschwerten Starts wegen Corona mit Flexibilität, Optimismus und Kreativität gelungen. Volpi habe neue Geschichten erzählt, die Grenzen des Balletts ausgelotet, es nach außen geöffnet und interaktive Formate etabliert.