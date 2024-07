Abschieds-Operngala „Ein Glücksgriff für uns alle“

Die festliche Operngala zum Abschied von Axel Kober war geprägt von großen Emotionen. Nicht nur die Musik ging zu Herzen. Auch die Reden, die den Generalmusikdirektor würdigten, drückten Zuneigung, Wertschätzung und Bewunderung aus. Für einen, wie Kulturdezernentin Miriam Koch sagte, „herausragenden Künstler, außergewöhnlichen Menschen und Teamplayer im besten Sinne“. In seiner langen Amtszeit von 15 Jahren habe er das Profil der Deutschen Oper am Rhein kontinuierlich weiterentwickelt. Heiterkeit im voll besetzten Saal, als die Politikerin Kober zur Eröffnung des Opernhauses der Zukunft einlud, so etwa in zehn Jahren, er möge sich das schon mal im Terminkalender notieren.