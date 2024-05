Michael Serrer verlässt das NRW-Literaturbüro Abschied aus dem Labor der Worte

Bernd Neuendorf war nur einer der vielen Ehrengäste mit Wortbeiträgen bei der zweiten Verabschiedung Michael Serrers. Die fand nun im Gerhart-Hauptmann-Haus statt, einem der temporären Standorte des Literaturbüros NRW. Nach 26 Jahren als Leiter dieser renommierten Institution übergab Serrer zum 1. Mai den Stab an Emily Grunert. Von seinem Alter her gesehen, vielleicht etwas zu früh. Aus dem Blickwinkel seiner Mitarbeiter und der meisten Düsseldorfer Kulturschaffenden definitiv ein riesiger Verlust. Sehr viele waren in den Eichendorff-Saal auf der Bismarckstraße gekommen, um persönlich zu danken.