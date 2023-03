Düsseldorf bekommt eigenes Musical im Capitol Aufbruch ins „Abenteuerland“

Dominik Flaschka, der Schweizer Regisseur von „Abenteuerland“, legt den Fokus auf die Musik. „Aus ihr heraus entwickelt sich die Geschichte der Familie, um ihre Sorgen und Sehnsüchte, ihren Spaß und ihre Liebe. Man soll die Songs erkennen und trotzdem auf neue Weise hören. Das alles zu verbinden, ohne dass es gestelzt wirkt, ist eine große Herausforderung.“ In den kommenden Monaten wird an dem Musical gefeilt. „Noch ist es etwas zu lang und muss komprimiert werden. Es stehen Auditions an, um die richtigen Darsteller zu finden. Ab August beginnen die Proben in Düsseldorf.“