Großes Interesse So viele Tickets wurden bereits für „Abenteuerland“ verkauft

Seine Weltpremiere feierte „Abenteuerland – Das Musical“ erst vor etwas mehr als einem Monat. Das Publikumsinteresse an dem Live-Erlebnis fiel dabei offenbar auf Anhieb beachtlich aus. Wie die Verantwortlichen mitteilten, seien nach fünf Wochen Laufzeit bereits 100.000 Tickets verkauft worden. „Abenteuerland“ sei demnach „ein echter Publikumsmagnet geworden“, heißt es in einer Mitteilung. Tickets für Vorstellungen bis 23. Juni 2024 sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich. Auch für Termine in den ersten Monaten des neuen Jahres gebe es noch Eintrittskarten.